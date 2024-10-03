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Bursa'da Dere İçinde Hareket Halinde Bulunan Kişinin Hayatını Kaybettiği Tespit Edildi

Bursa'da Dere İçinde Hareket Halinde Bulunan Kişinin Hayatını Kaybettiği Tespit Edildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dere içinde hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelere göre, ceset 3 gündür aranan 46 yaşındaki tekstil işçisi Kadir Bingöl'e ait.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin dere içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk incelemelere göre şahsın dün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Merkez, Yıldırım ilçesi Maksem Mahallesi Gökdere Boğazı'nda bir kişinin dere içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Dereye inen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. İlk incelemeleri yapılan cesedin yüksekten düşme veya köprüden atlamadığını tespit ederken, cesedin 3 gündür aranan tekstil işçisi 46 yaşındaki Kadir Bingöl'e ait olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Bingöl'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Bingöl'ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bingöl'ün yakınları polis ekiplerince sakinleştirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Güvenlik 3-sayfa Bingöl Yaşam bursa Olay

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