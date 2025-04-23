Bursa'da Deprem Panik Yaratıyor
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde hastalar panikle dışarı çıkmaya başladı. Deprem sonrası acil serviste yoğunluk oluştu.
Hastanede deprem panik anları
Hastalar kendilerini dışarı attı
BURSA - Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. Deprem sonrası Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attılar.
12.49'daki deprem sonrası Bursa'da da hayat durma noktasına geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar hemen dışarıya koştular. Acil önünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Bir vatandaş, "Sallanınca tansiyonum düştü zannettim. Ancak deprem yaşanmış. Herkes dışarı çıkınca biz de dışarıya çıktık" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa