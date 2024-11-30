Bursa'da Depo Yangını: Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Bursa'da bir depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı depo küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı depoyu gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürdü fakat alevlerin sardığı depo kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA