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Bursa'da denize giren çocuklar ölü yunus balığıyla karşılaştı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren çocuklar, yüzdükleri sırada ölü bir yunus balığıyla karşılaştı. Balığın bir tekne ya da feribotun çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

Bursa'da denize giren çocuklar ölü yunus balığıyla karşılaştı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaların ısınmasıyla birlikte denize giren çocuklar yüzdükleri sırada denizin üstünde balık gördü. Bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar ölü bir balık olduğunu anladı. Bunun üzerine yüzerek balığı olduğu yerden alan çocuklar onu sahile taşıdılar. Yunusun bir tekne ya da feribotun çarpması sonucu öldüğü düşünülürken, çocuklar bir süre sonra onu toprağa gömdüler - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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