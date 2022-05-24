Bursa'da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti - Haberler

Bursa'da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti

BURSA - Bursa'da bir adam, tartıştığı kadına tabanca ile kurşun yağdırarak öldürdükten sonra aynı silah ile intihar etti. Olayla ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılırken soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesindeki çardakta buluşan erkek E.T.Ç.ile kadın D.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen E.T.Ç., yanında getirdiği tabanca ile kadına peş peşe ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. E.T.Ç. ile D.K. kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın gördü tanıkları ise, "Kadın ile erkeği görende tanıyanda yok. Silah seslerine duyduk zaten. Soran ambulansa ve polise haber verdik. Ambulans yaralıları alıp götürdü" dedi.