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Bursa'da Dalgın Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken dalgınlık sonucu park halindeki bir araca çarptı. Olay sonrası paniğe kapılan sürücü, kazayı unutup yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve izleyenleri şaşırttı.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken, park halindeki otomobile çarptı. Manevra yapıp tekrar yola koyulan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü bir anlık dalgınlığı sonrası park halindeki araca çarptı. Kazanın şokuyla bir süre olay yerinde bekleyen sürücü, istifini hiç bozmadan tekrar yola koyuldu. Kaza anı kameraya yansırken, güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüsü izleyenleri şaşırttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Yıldırım bursa

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