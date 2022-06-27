Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayiinde faaliyet gösteren mobilya iskelethanesinden malzeme çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayiinde faaliyet gösteren mobilya iskelethanesinden malzeme çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Sinanbey Mahallesi 23'ncü metal sokakta faaliyet gösteren iskelethane de meydana geldi. Bahçe duvarından atlayarak işyerine giren şüpheli, toplam 30 bin TL değerindeki, kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap, degobaj makinesini çuvala dolduran şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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