Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayiinde faaliyet gösteren mobilya iskelethanesinden malzeme çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayiinde faaliyet gösteren mobilya iskelethanesinden malzeme çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Sinanbey Mahallesi 23'ncü metal sokakta faaliyet gösteren iskelethane de meydana geldi. Bahçe duvarından atlayarak işyerine giren şüpheli, toplam 30 bin TL değerindeki, kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap, degobaj makinesini çuvala dolduran şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title