Bursa'da Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Bursa'da Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde husumetlisini hedef alan bir kişi, kalabalık arasında ateş açarak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan, olaydan sonra İznik Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde husumetlisini kurşun yağmuruna tutarak 4 kişiyi yaralayan zanlı, İznik Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Şemaki Camii önünde meydana geldi. İddialara göre, cuma namazı çıkışında dağıtılan pilav esnasında vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kimliği tespit edilemeyen kişi, belinden çektiği silahıyla kalabalığın arasında husumetlisine ateş etmeye başladı. İlk belirlemelere göre, Ali Osman T., Burhan M., Sadık Ç., Hamdi Ü. isimli 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan A.A. (23) İznik ilçesinde cinayet büro ekiplerine giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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