Bursa'da Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı

Bursa'da Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı
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İnegöl ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında çöplük alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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