Bursa'da Çöp Kovası Hırsızlığı

Bursa'da bir şüpheli, yürüdüğü esnada yol kenarında duran çöp kovasına bir süre bakıp içini boşalttı. Ardından kovayı alan hırsız kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir şüpheli, yürüdüğü esnada yol kenarında duran çöp kovasına bir süre bakıp içini boşalttı. Ardından kovayı alan hırsız kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu kadarı da olmaz" denilen hırsızlık olayı, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşandı. Bir süre çöp kovası etrafında dolaşan kişi, kovanın yanına gelip içindeki malzemeyi boşalttı. Daha sonra kovayı alan şüpheli kayıplara karışırken, kimsenin akıl sır erdiremediği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA