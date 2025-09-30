Haberler

Bursa'da Çöp Kamyonu Takla Attı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Çöp Kamyonu Takla Attı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir çöp kamyonu direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüje girdi ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar sürücüye yardım etmeye çalışırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki çöp kamyonu kontrolden çıkarak refüje girdi. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyon ters dönerken, ortalık savaş alanına döndü. Kaldırımda bekleyen bir vatandaş ise kazayı kıl payı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan tonlarca ağırlığındaki araç takla atarak ters döndü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, kazayı görenler sürücüyü araçtan çıkarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
