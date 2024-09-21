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Bursa'da Çöp Kamyonu Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan çöp kamyonu yokuş aşağı kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve iki temizlik görevlisi yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan çöp kamyonu şarampole yuvarlandı : 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve 2 temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yener Y.yönetimindeki 16 Y 9584 plakalı çöp toplama kamyonu, yokuş aşağı inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatarak duran aracın sürücüsü ile yanındaki temizlik görevlileri Erhan S.ve Onur Ç. yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Çöp Kamyonu Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

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