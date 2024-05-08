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Bursa'da çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför tutuklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Gemlik ilçesi Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'nde meydana gelmişti. Çöp kamyonu sürücüsü A.B. (33), manevra yaptığı sırada marketten çıkan Süreyya Ersevinç'i görmeyerek ezmişti. Ersevinç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutukanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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