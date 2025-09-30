Haberler

Bursa'da Çocukların Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da Çocukların Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuğu
Osmangazi ilçesinde iki çocuğun seyir halindeki bir tramvayın arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir aracın kamerasınca görüntülendi. Dakikalarca süren bu anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Bursa'da iki çocuk seyir halindeki tramvayın arkasına takılarak yolculuk yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürekleri ağıza getiren anlar yaşandı. İki çocuk, seyir halindeki bir tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Dakikalarca trafikte ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Her an düşüp ağır şekilde yaralanabilecekleri görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların rahat tavırları ise pes dedirtti. - BURSA

