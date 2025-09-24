Haberler

Bursa'da Çocukların Koşuşturması Yaşlı Adamı Sıkıştırdı

Bursa'da oyun oynayan çocukların çarptığı yaşlı adam, metro ile duvar arasında sıkıştı. Vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı. Adam hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da oyun oynayan çocukların koşuşturduğu esnada çarptıkları yaşlı adam, metro ile duvar arasında sıkıştı. Ölümden dönen adamın yardımına çevredekiler ve güvenlik görevlileri yetişti. Vatmanın aniden fren yapmasıyla birlikte metronun içindeki yolcular da zor anlar yaşadı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda koşturan bir grup çocuk, yaşlı adama çarptı. Savrulan adam metro ile duvar arasında sıkıştı. Neyse ki durumu erken fark eden vatandaşlar hemen metroyu durdurup başından yaralanan Abdulkadir K.'ya yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan adam ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
