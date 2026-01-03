Bursa'da çocuklar traktöre bağlanan lastiklerle karın keyfini çıkardı

Bursa'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, traktörün arkasına bağlanan lastiklerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

Karacabey ilçesinde etkili olan kar yağışı, yolları ve geniş alanları beyaza bürüdü. Kar yağışının sevincini yaşayan çocuklar, traktöre bağlanan lastiklerle kar üzerinde kayarak keyifli dakikalar geçirdi. O anlar bölgede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çocukların neşesi dikkat çekti. - BURSA