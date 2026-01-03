Haberler

Bursa'da çocuklar traktöre bağlanan lastiklerle karın keyfini çıkardı

Bursa'da çocuklar traktöre bağlanan lastiklerle karın keyfini çıkardı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında çocuklar, traktörün arkasına bağlanan lastiklerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bölgedeki kar manzarası eşliğinde çocukların mutluluğu cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, traktörün arkasına bağlanan lastiklerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

Karacabey ilçesinde etkili olan kar yağışı, yolları ve geniş alanları beyaza bürüdü. Kar yağışının sevincini yaşayan çocuklar, traktöre bağlanan lastiklerle kar üzerinde kayarak keyifli dakikalar geçirdi. O anlar bölgede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çocukların neşesi dikkat çekti. - BURSA

