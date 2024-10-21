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Bursa'da Çocuk Parkındaki Kaydırak Yakıldı

Bursa'da Çocuk Parkındaki Kaydırak Yakıldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kimliği belirsiz şahıslar çocuk parkındaki kaydırağı ateşe vererek mahallede tepki topladı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'da bir parkta yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen şahıslar, çocuk parkındaki kaydırağı yaktı.

Olay Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, parktaki kaydırağın etrafında bir araya gelip sohbet etmeye başladı. Sohbete dalan gençler bir süre sonra çocuklara ait olan kaydırağı yaktı. Duyarsız gençlerin o anları kameraya yansırken, mahalleli ise duruma isyan etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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