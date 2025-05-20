Bursa'da Çocuk Kavgasına Aileler de Karıştı: 2 Yaralı

Bursa'da Çocuk Kavgasına Aileler de Karıştı: 2 Yaralı
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Bursa'da Çocuk Kavgasına Aileler de Karıştı: 2 Yaralı
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İnegöl ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin de dahil olması sonucu toplamda 2 kişi yaralandı. Polis olay yerine sevk edildi ve kavgayı sonlandırdı.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çocukların kavgasına aileler karıştı. Yaşanan kargaşada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgayı gören çocukların aileleri de bir anda kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 200 kişi birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu sonlandırıldı. Kavgada darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. ve Bulut Y. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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