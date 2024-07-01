Üye Girişi
Haberler

Bursa'da çobanlık yapan baba-oğul tartışma sonucu 3 kişiyi bıçakladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle oğul, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri saldırganı yakalarken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Gözü dönen oğul, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Gürdük alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın bulunduğu tarlaya girdi. Hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Şahan, Şükrü A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen Şükrü A.'nın oğlu Bayram A., eline aldığı bıçakla aynı aileden Yakup Şahan, oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan'ı ağır yaraladı. Tartışmanın olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırganı olay yerinde yakalarken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Aynı aileden yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Çoban ve oğlu gözaltına alınırken, ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Jandarma Bursa Baba Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title