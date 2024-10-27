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Bursa'da Cip, Kaldırımda Oturan Çocuğun Ayağını Ezdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip, marketin önünde oturan bir çocuğun ayağını ezdi. Olay, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi ve çocuğa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Bursa'da cip kaldırımda oturan çocuğun ayağını böyle ezdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip, marketin önünde oturan çocuğun ayağını ezdi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan marketin önünde gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, BT 6006 BX plakalı cipini park eden Kurban A., markete girerek alışveriş yaptı. Bu sırada marketten çıkan Ali Eymen Ö. ile arkadaşları cipin ön kısmında kaldırıma oturdu. Alışverişini tamamlayan Kurban A. cipine binerek hareket ettiği sırada kaldırımda oturan çocukları fark etmedi.

Ayağının üzerinde cipin geçmesiyle bir anda acılar içinde kalan Ali Eymen Ö.'ye ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Cip, Kaldırımda Oturan Çocuğun Ayağını Ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

İnegöl Bursa

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