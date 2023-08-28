Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada, daha önceden tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla ateş edilen M.Y. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken köpeği ise ambulansın kapısında bekledi.