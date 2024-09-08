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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Bursa-Kütahya-Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BURSA - Bursa-Kütahya- Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, 17.30 sıralarında Bursa-Kütahya- Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine 3 ilden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 68 arazöz ve 170 personel karadan müdahale ederken, havadan ise 5 helikopter ve 3 uçak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Kütahya ve Balıkesir'den destek ekip gelerek yardım etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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