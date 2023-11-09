Bursa'da çıkan kavgada uçan tekme kameraya yansıdı

Bursa'da iki taraf arasında çıkan tartışmada tekmeler sopalar havada uçuştu. 1 kişinin yaralandığı kavgada uçan tekme atan kişi kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde bir araya gelen taraflar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yeri kavgaya bıraktı. Taraflardan biri kavga ettiği kişilerin suratına uçan tekme atarken, diğeri de elindeki sopayla yere düşün kişinin başına fırlattı. O anlar kameraya yansırken, kavga eden şahısları polis güçlükle ayırdı. - BURSA