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Bursa'da Çiğköfte Yüzünden Hayatını Kaybeden Genç

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boğazına çiğköfte kaçan genç, yoğun bakımda 13 saat süren müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'da boğazına çiğköfte kaçan şahıs hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda boğazına çiğköfte kaçan genç yaşam mücadelesi kaybetti.

Olay saat 18.00 İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. Şakir Demirevinde çiğköfte yemeye başladı. Yediği sırada çiğköfte nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan genç yere yığıldı. Ailesi tarafından hareketsiz bulunan adam için 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kalbi hastanede yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç yoğun bakıma alındı.

Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 saat sonra hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Çiğköfte Yüzünden Hayatını Kaybeden Genç
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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