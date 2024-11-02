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Bursa'da Çiftlik Sahibinin Çobanı Öldürmesi: İki Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Çiftlik Sahibinin Çobanı Öldürmesi: İki Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir çiftlikte meydana gelen tartışmada çiftlik sahibi bir çobanın ölümüne neden oldu. Çiftlik sahibi Taner Tuna, sebep olduğu cinayetin ardından pişman olmasına rağmen tutuklandı. Olayda yer aldığı belirtilen başka iki kişi ise adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlikte meydana gelen olayda kızını isteyen çobanı av tüfeği ile vurarak öldüren hayvan sahibi ve olaya karıştığı öne sürülen biri kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner Tuna (47) ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev (27) tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çiftlik bahçesinde olan kavgada çiftlik sahibi Taner Tuna pompalı tüfekle çobanı vurarak öldürdü. Olaydan sonra pişman olan çiftlik sahibi, 112'yi arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaklaşık 21 saat boyunca bahçede bekleyen cenaze savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli Taner Tuna ile olaya karıştığı öne sürülen Mustafa Ö.(55) ve eşi Özbekistan uyruklu Maftuna K. (37) jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Taner Tuna'nın ifadesinde, "Bana gelip kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben de reddederek olmayacağını söyledim. Aramızda tartışma yaşandı. Ben de olay günü sakinleştirici haplarımı kullanmamıştım. Bir anlık öfkeyle ateş ettim. Olaydan sonra pişman olup teslim oldum" dediği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Taner Tuna tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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