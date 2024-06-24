Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı saldırıya uğrattılar

Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları boya dolu kovalarla saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi. - BURSA