Bursa'da Cep Telefonu Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Cep Telefonu Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da cep telefonlarını almak için sahte dekont ve ileri tarihli banka belgeleriyle dolandırıcılık yapan bir şahıs, 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptıktan sonra yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'da internet ilanı üzerinden satışa sunulan cep telefonlarını almak için satıcılarla buluşan bir şahıs, ödeme yaptığını söyleyerek sahte dekont ve ileri tarihli banka işlem belgeleriyle toplam 5 kişiyi dolandırdı. Toplam 62 bin 500 TL değerinde cep telefonunu bu yöntemle alan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; E.S.K. (23), sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden cep telefonu satan kişilerle iletişime geçti. Kafelerde buluştuğu 5 ayrı vatandaştan cep telefonlarını alan şüpheli, parayı IBAN üzerinden gönderdiğini ancak mesai saati dışında olduğu için ertesi gün hesaba geçeceğini söyledi. Müştekilere sahte veya ileri tarihli dekont gönderen şahıs, toplamda 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan ve hakkında 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu

Çok büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.