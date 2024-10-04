Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Cep Telefonu Dolandırıcılığı: 3 Kişi 6 Milyon Lira Vurgun Yaptı

Bursa'da Cep Telefonu Dolandırıcılığı: 3 Kişi 6 Milyon Lira Vurgun Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da cep telefonu almak isteyen müşterileri dolandırarak 6 milyon lira vurgun yapan 3 şüpheli yakalandı. Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılığı gerçekleştiren şüpheliler, Isparta'ya kaçtıktan sonra adli işlemler sonucu tutuklandı.

Bursa'da cep telefonu almak isteyen müşterilere, "Anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi çekelim" diyerek 12 kişinin kredi bilgilerini kopyalayan 3 şüpheli 6 milyon lira vurgun yaptıktan sonra Isparta'ya kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüpheli teknik takibin ardından yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı işleten A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K. (29), iPhone'nun son model telefonunu almak için kendilerine gelen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı. 3 şüpheli, alışveriş için ulaşan 12 ayrı müşteriye, ödeme kolaylığı bahanesiyle 'Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim, bu şekilde taksitle ödeme yaparsın' kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira para aktardılar. Bir süre bekleyen müşteriler telefonların gelmemesi üzerine iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.

Isparta'da yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta'ya kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Cep Telefonu Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Isparta Ekonomi Hukuk bursa

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle! BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir?
title