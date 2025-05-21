Bursa'da Çekiliş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Bursa'da Çekiliş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir mağazanın düzenlediği çekiliş kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Yüzlerce kişi, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki hediye çekilişine katılmak için sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'da çekilişi duyan mağazanın önüne koştu

Kilometreyi bulan kuyruk kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir mağazanın düzenlediği çekiliş kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne akın eden yüzlerce kişi, çekilişe katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ev eşyaları ve elektronik malzeme satan bir mağazada yaklaşık 1 milyon lira değerinde çekiliş kampanyası düzenledi. Düzenlenen çekilişte, katılımcılara birer anahtar verilerek kutulara koyulan hediyeleri açmaları istendi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çekiliş için yüzlerce kişi mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Büyük ödüllerin dağıtılacağı çekilişin izdihamı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF GÖRÜR - 3.Sayfa
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