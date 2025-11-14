Bursa'da Çaydanlık Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Ali İhsan A., oynarken çaydanlıktaki sıcak suyun üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaydanlıktaki sıcak suyun üzerine devrildiği 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Sonbahar sokaktaki evde meydana geldi.
5 yaşındaki Ali İhsan A., oynarken ocaktaki çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki sıcak su çocuğun üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa