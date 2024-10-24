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Bursa'da Çay Ocağında Şüpheli Ölüm

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Bursa İnegöl ilçesinde bir çay ocağında bulunan adamın sabah hareketsiz şekilde bulunması üzerine yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da çay ocağındaki şüpheli ölüm

BURSA - Bursa İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Merdiven altındaki çay ocağında adam ölü bulundu.

Olay, Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta bulunan apartmanın merdiven boşluğundaki çay ocağında meydana geldi. Burhan Örnekİsimli vatandaş apartmanın merdiven boşluğundaki çay ocağında bulunan koltukta uyuya kaldı. Sabah aparman sakinleri kontrol etmek için yaklaştıkları adamın hareketsiz yattığını gördüler. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Çay Ocağında Şüpheli Ölüm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

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