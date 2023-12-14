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Bursa'da çatı yangını mahalleyi ayağa kaldırdı

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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Evin çatısı alev alev yandı, mahalle duman altında kaldı

BURSA - Bursa'da evin çatısında çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, mahalle dumanlar altında kaldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 455. Sokak'ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri evlerinden sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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