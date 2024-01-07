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Bursa'da çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

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Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bursa'da çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

BURSA - Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken yangını görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken mahalle sakinleri korku ve panik halinde soluğu sokak üzerinde aldı.

Çatının alev alev yanma anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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