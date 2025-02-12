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Bursa'da Çatı Yangını: İtfaiye Ekiplerine Elektrik Hattı Düştü

Bursa'da Çatı Yangını: İtfaiye Ekiplerine Elektrik Hattı Düştü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında elektrik hattının düşmesi sonucu çekilen korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan ekiplerin üstüne sokak üzerinden geçen elektrik hattı düştü. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Elektrik teli koptu, sokak bir anda aydınlandı

Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik hattının telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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