Bursa'da Çatı Katında Yangın Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Çatı Katında Yangın Paniğe Neden Oldu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Değirmenlikızık Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor ve daire kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Değirmenlikızık Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yangının çıkış sebebinin sobadan kaynaklandığı belirtildi.

Yangın sırasında yoğun duman, şehrin bazı noktalarından da görüldü. Yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
