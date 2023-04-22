Bursa'da çarptığı ağaç üzerine düştü, feci şekilde hayatını kaybetti
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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına uçarak ağaca çarptı.
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına uçarak ağaca çarptı. Otomobilin çarptığı ağacın üzerine düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Yenişehir ilçesi Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Ece (22) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç, otomobil üzerine devrilirken sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa