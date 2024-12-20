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Bursa'da Canlı Yayında Kendine Zarar Veren Genç, Polis Tarafından Kurtarıldı

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Bursa'da bir kişi sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken kendine zarar vermeye başladı. Yayını izleyenlerin ihbarı üzerine polis, kapıyı kırarak içeri girdi ve baygın haldeki gencin hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Canlı yayında kendine zarar verince polis kapıyı kırıp evi bastı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir kişi sosyal medyada canlı yayıp açıp kendine zarar verince yayını izleyenler polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yayın esnasında kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen, Ömer Köse, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı. Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 Ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Köse'nin yayını esnasında kapıya geldi. Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı. O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Canlı Yayında Kendine Zarar Veren Genç, Polis Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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