Bursa'da Çamlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Çamlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çamlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ki bir bölgesindeki çamlık alanda yangın çıktı. Yangına hızla müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Aytepe mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ormanlık alanda paniğe neden olan yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, çevre sakinleri de rahat nefes aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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