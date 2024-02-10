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Bursa'da Cami Hırsızı Yakalandı

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Bursa'da bir camiden ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da girdiği camiden ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çakıllı Küme Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren Uğur P. (28), caminin içinde bir süre çevreyi gözetledi. Ayakkabılığa yönelen Uğur P., ayakkabıları teker teker denedi. Kendine uygun olan ayakkabıyı alan Uğur P., arka tarafında bulunan rahleleri de alarak camiden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ayakkabı hırsızı yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek Uğur P.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Uğur P., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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