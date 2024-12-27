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Bursa'da Cam Silerken Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Cam Silerken Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cam silmek için pencereden çıkan N.K., dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da bir binanın 4. Katında oturan kadın, cam silmek için çıktığı pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine giden ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye, Songül Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın 4. Katında oturan N.K., cam silmek için pencereye çıktı. Bir anda dengesini kaybedip aşağı düşen kadın kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören komşuları hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, N.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, N.K.'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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