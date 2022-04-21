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Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu

Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda işyeri denetlendi.

BURSA (İHA) - Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda işyeri denetlendi. Yapılan operasyonlarda çalıntı araç, şasi numaratörü, 15 adet motor bloğu ele geçirildi.

İl genelinde çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla birlikte 7 tane işyeri denetlendi. Yapılan denetlemelerde parçalanmaya hazır 3 adet hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 adet araç kupası, çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 adet motor bloğu, 1 adet şasi numaratörü, 9 adet çeşitli marka ve modellerde oto teyp ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sulh Ceza Hakimliği, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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