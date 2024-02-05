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Bursa'da Çalınan Midilli Atı Kıskıvrak Yakalandı

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Bursa'da bir at çiftliğinden çalınan değerli midilli atı, hırsızın yakalanmasıyla birlikte sahibine teslim edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da çaldığı değerli midilli atını ucuz fiyata satan hırsız kıskıvrak yakalandı. At ise polis tarafından sahibine teslim edildi. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı

Olay, 17 Ocak günü saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem P. gece saatlerinde at çiftliğine gelerek çevreyi gözetledi. Bir süre sonra 'Fındık' adındaki midilliyi gören hırsız, değerli cins atı alarak uzaklaştı.

O anlar kamerada

Ethem P.'nin midilli cinsindeki atı çalarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde at çiftliğine gelen çalışanlar, 'Fındık' adındaki midillinin yerinde olmadığını gördü. Atın çalındığını anlayan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsız ve at 19 gün sonra bulundu

Durum üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma ve Merinos Polis Merkezi ekipleri, Ethem P.'yi gözaltına aldı. Ethem P., atı değerinin çok altında 7 bin liraya Karacabey ilçesinde Sedat C.'ye sattığını söyledi. Sedat C. ise, satın aldığı midilliyi Fırat C.'ye sattığını söyledi. 'Fındık' isimli midilli, Karacabey'de bulunarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan, hırsız Ethem P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Güvenlik Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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