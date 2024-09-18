Bursa'da Çalınan 2 Motosiklet 47 Kamera ile Bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalınan 2 motosiklet 47 kamera incelemesi sonucunda bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde suçlulara göz açtırmıyor. Yenişehir ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçe merkezinden çalınan 2 motosikleti 47 güvenlik kamera incelemesi sonucu buldu. Şüpheli S.Ç. yakalanırken, 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi. - BURSA