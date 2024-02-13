Bursa'da çaldığı ürünleri montuna saklayan hırsız kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağazadan ürün çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli, çaldığı ürünleri montunun cebine koyarak mağazadan kaçtı.
Bursa'da çaldığı ürünleri montuna saklayan hırsız kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren ucuzluk mağazasından ürünler çalan hırsız kameraya yakalandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta faaliyet gösteren ucuzluk mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren şüpheli, raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan şüpheli mağazada gezmeye başladı. İşyerinden deodorantlar, kozmetik ürünleri çalan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
Şahıstan şüphelenen işyeri sahibi güvenlik kameraları inceledi. Şüphelinin raftaki ürünleri çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.