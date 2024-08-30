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Bursa'da çaldığı motosikletleri gömen şüpheli yakalandı

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Bursa'da bir motosikletin çalınması üzerine yapılan araştırmada, şüphelinin kolundaki dövmesinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi. Şüphelinin çaldığı motosikletleri metruk binada gömdüğü sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Bursa'da çaldığı motosikletleri gömen şüpheli, dövmesinden tespit edilerek yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin çalındığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, hırsızlık yapan şüpheliyi kolunda bulunan dövmesinden K.E. (36) olduğunu tespit etti. Çeşitli suçlardan 36 adet suç kayı bulunan K.E. çaldığı başka motosikletleri metruk binada gömdüğü sırada polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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