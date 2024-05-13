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Bursa'da Çağrı Merkezi Operasyonu: 38 Gözaltı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran Çağrı Merkezi çetesini çökertti. 38 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da Çağrı Merkezi operasyonu: 38 gözaltı

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Yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran Çağrı Merkezi çetesi siber polisin 3 aylık takibi sonrası çökertildi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay boyunca takip ettiği 'Çağrı Merkezi" çetesini çökertti.

Polis, Bursa merkezli 9 ilde yaptığı operasyon sonrası vatandaşları yatırım vaadiyle kandırıp paralarını alan 38 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca çete üyelerinin telefonla aradıkları kişilerin güvenini kazanmak için çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada özellikle instagram ve facebook gibi platformlarda Elon Musk, başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanıp "servetini Elon Musk nasıl elde etti, Elon Musk'un önerdiği para kazanma yöntemi" gibi sponsorlu paylaşım yapıp tuzaklarına düşürdükleri kişilere servis sağlayıcıları yurt dışı olan uygulamalar üzerlerinden hesap açtırıp, belli miktarlarda para yatırtıp, daha sonra borsa tabanlı işlemlerin yapıldığı portallarda kısa sürede hesapları zararda gösterip yatırılan paraları kendilerine aktaran bu şekilde yatırım vaadiyle milyonlarca lirayı kendi hesaplarına aktararak çok sayıda kişiyi dolandıran çetenin varlığından haberdar olan polis bu yolla dolandırılan kişilerin müracaatı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde 'Çağrı Merkezi' çetesinin üyeleri 3 ay boyunca teknik ve fiziki şekilde takip edildi.

3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 38 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çetenin tuzaklarına düşürecekleri kişilere güven sağlamak amacıyla çağrı merkezi kurdukları tespit edildi. Operasyon sonrası kıskıvrak yakalanan çete üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan siber çetenin internet üzerinden üyelik açtırıp para yatıran kişilere sayfalarca üyelik sözleşmesi imzalattığı ayrıca yatırım için yapılan ödemeler ile ilgili olarak eğitim hizmet faturası adı altında fatura gönderip yaptıkları dolandırıcılık olayını yasal zemine oturtup mağdurları çaresiz bıraktıkları belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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