Bursa'da Cadde Ortasında Silahlı Tehdit

Bursa'da bir kişi cadde ortasında eline aldığı silahla tehditler savurup çevredekilere gözdağı verdi. Vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bir kişi cadde ortasında eline aldığı silahla tehditler savurup çevredekilere gözdağı verdi. Vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol caddesi üzerinde meydana geldi. Eline silah alıp caddeye çıkan şüpheli cadde üzerinde bulunan vatandaşlara tehditler savurmaya başladı. Durumdan korkan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek elindeki silahı aldı. Etkisiz hale getirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. - BURSA