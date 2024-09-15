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Bursa'da Cadde Ortasında Boks Gibi Kavga

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, husumetli iki grup arasında cadde üzerinde çıkan kavga kameralar tarafından kaydedildi. Olayda yaklaşık 20 kişi karışırken, başka bir kavga da yemek festivalinde meydana geldi.

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık adeta boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, bir başka kavga ise festivalde görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Artan tansiyon sonrası yaklaşık 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olaya polis müdahale etti. Caddenin adeta ringe döndüğü anlar ise kameraya anbean yansırken, bir başka kavga ise Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde meydana geldi. Balon satan bir kişi ile yemek festivalinde görev yapan şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. İkilinin yumruklu kavgasını çevredekiler ayırdı. O anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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