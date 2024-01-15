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Bursa'da Büyükbaş Hayvanların Bulunduğu Ahırda Yangın: 10 Hayvan Telef Oldu

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Bursa'da, büyükbaş hayvanların bulunduğu 2 katlı ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da büyükbaş hayvanların bulunduğu 2 katlı ahırda yangın çıktı. Alevlerin kapladığı ahırdaki yangını itfaiye ekipleri söndürürken, içeride bulunan 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı tarihi İnkaya Mahallesi İğde Sokak üzerinde meydana geldi. 60 yaşındaki Mustafa Güney'e ait 2 katlı bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede samanların tutuşmasıyla ahır adeta alevlere teslim oldu. Alevkeri gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, ahırda zaman zaman çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonrası alevler bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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