Bursa'da Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki buğday tarlasında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 3 helikopter ve 21 araç ile 73 personelin çalışmalarıyla söndürüldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan buğday tarlalarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personel ile müdahale edildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar sebebiyle bölge halkı büyük endişe yaşarken, alevlerin arasında kalan bir biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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